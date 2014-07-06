СБУ затримала поплічника терориста Стрєлкова, який намагався втекти до Криму

Сьогодні Департаментом контррозвідки спільно з УСБУ в Херсонській області на ПП «Чонгар» було затримано одного з близьких зв`язків керівника терористів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова, Стрілка) Володимира Ковальчука.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ”громадянин України Ковальчук Володимир Володимировича, 30.04.1967 р.н., на прізвисько «Сосна», є близьким зв`язком керівника терористів «Стрілка».

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Затримання терориста відбулося під час спроби перетину ним адміністративного кордону між АРК та материковою частиною України.

«Сосна» - активний співучасник організації т.зв. «Донецької народної республіки». Брав участь в бойових діях на боці сепаратистів в Донецькому регіоні, здійснював загальну координацію дій інформаторів терористів, узагальнював отриману від них розвідувальну інформацію, передавав її керівництву батальйону «Восток» для використання у діях проти українських силовиків.

Крім цього, «Сосна» намагався організувати вивезення до РФ радіолокаційного комплексу дальнього виявлення «Кольчуга», який захопили терористи у Донецьку, на ВАТ «Топаз».

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У травні-червні 2014 року Ковальчук безпосередньо здійснював відправку до таборів ГРУ ГШ ЗС РФ донецьких сепаратистів з метою бойової підготовки останніх.

На даний час матеріали стосовно «Сосни» передані до слідчих органів СБ України, приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження.