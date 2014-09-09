Міністр екології звинуватив росіян у нищенні довкілля на Донбасі

Про це заявив міністр екології і природних ресурсів Андрій Мохник, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр відзначив, що російські найманці і війська на Донбасі цілеспрямовано руйнують інфраструктуру, як наслідок – забруднення довкілля є катастрофічним.

Читайте такожЧерез терористів на Донбасі може статися екологічна катастрофа«Ми не можемо точно порахувати збитки: екоінспекція на території бойових дій фактично не працює. Ми маємо інформацію, що затоплено дві третини вугільних шахт Донбасу, а це означає забруднення підземних вод і питної води в усьому вугільному басейні», – сказав він.

За словами Мохника, збитки довкіллю на Донбасі обчислюються в мільярдах гривень.

«Точно порахуємо, коли відіб’ємо територію», – зауважив міністр.