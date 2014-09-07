Бойовики намагаються скомпрометувати бійців та знищити інфраструктуру Донбасу - РНБО

У населених пунктах Новоазовського району бойовики намагаються скомпрометувати в очах місцевих мешканців бійців добровольчого батальйону «Донбас».

Про це йдеться у сьогоднішньому звіті РНБО, який опубліковано на офіційному сайті.

Читайте такожРНБО: Незважаючи на обстріли бойовиками сил АТО, режим перемир'я триватиме

"Для цього бойовики застосовують тактику боротьби з УПА та видають себе за членів «Донбасу», чинять пограбування, розбої та мародерство", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу бойовиками пошкоджено газопровід у селі Весела Гора Слов'яносербського району Луганської обл. 426 абонентів залишились без газопостачання.

У РНБО повідомляють, що на Донбасі припинено злочинну діяльність диверсійно-розвідувальної групи «ДНР», що діяла неподалік селищ Луганське та Олександрівка.

"В ході спільної спецоперації СБУ і Міноборони затриманий один з диверсантів групи - громадянин України 1984 р.н. У затриманого вилучено посвідчення стрілка народного ополчення «ДНР». Двоє інших бойовиків при спробі втечі підірвалися на розтяжці, встановленій самими терористами", - йдеться у звіті.

Під час огляду автомобіля диверсантів правоохоронці вилучили автомат Калашникова, патрони до нього, гранати РГД і Ф-1.

У Маріуполі також припинено діяльність злочинної групи бойовиків терористичної організації "ДНР". У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали керівника та двох членів злочинної групи.

Читайте такожУ Горлівці бойовики утримують "ворогів народу" у катівні в шахтоуправлінні - журналіст

"Зловмисники збирали інформацію про місця розташування військової техніки, блокпостів, чисельність особового складу і озброєння ЗС України. Крім того, члени злочинної групи планували збройні напади на українських військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, а також готували диверсії на об'єктах інфраструктури в Маріуполі та прилеглих районах", - зазначили у РНБО.

У затриманих вилучили автомат Калашникова АК-74 з 2 спорядженими магазинами, карабін з оптичним прицілом, 3 ручні гранати, 20 підготовлених пляшок з "коктейлями Молотова" та інгредієнти для їх виготовлення, 2 радіостанції з криптованим каналом та велику кількість патронів.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС України виявили та вилучили 111 одиниць боєприпасів. Всього перевірено ділянки території загальною площею - 7,1 га.