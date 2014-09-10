Бойовики продовжують артобстріли, втрат серед українських військових немає - речник АТО

Минула ніч пройшла без втрат серед особового складу сил АТО

Про це повідомив речник штабу АТО Олексій Дмитрашківський, повідомляє Еспресо.TV.

Разом з тим, відзначив він, зафіксовано шість обстрілів позицій та блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема з застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Піски, Авдіївка та аеропорту «Донецьк».

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Також із застосуванням установок БМ-21 «Град» та артилерії були обстріляні позиці сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке.

В свою чергу Збройні Сили України продовжують дотримуватися домовленості про припинення вогню.

Також Дмитрашківський відзначив, що триває робота над звільненням полонених – проводяться консультації.

«Я думаю, що найближчим часом наші хлопці повернуться додому», - сказав він.