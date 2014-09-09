Ніч у зоні АТО пройшла без втрат, бойовики продовжили обстріл українських військових – ЗМІ
Збройні сили України утримують встановлені раніше позиції без порушення домовленості про припинення вогню, минула ніч пройшла для них без втрат.
Про це пише Еспресо.TV із посиланням на речника штабу АТО Олексія Дмитрашківського.
"Разом з тим продовжуються обстріли і блок-постів сил АТО. Зокрема 4 рази з застосуванням мінометів та установок БМ-21 "Град" аеропорт "Донецьк", - повідомив він.
Представник штабу також додав, що бойовики здійснили обстріли позицій український війсь в районі населених пунктів Роднікове, Докучаївськ, Тоненьке та Дебальцеве.
Читайте такожПорошенко закликав військових бути готовими до захисту України, незважаючи на перемир’яЗа словами Дмитрашківського, Поблизу Маріуполя обстрілів не було. Ситуація в місті стабільна.
«Наразі тривають консультації. Офіційна інформація буде надана по закінченні обміну військовополоненими», - додав він.