Ніч у зоні АТО пройшла без втрат, бойовики продовжили обстріл українських військових – ЗМІ

Про це пише Еспресо.TV із посиланням на речника штабу АТО Олексія Дмитрашківського.

"Разом з тим продовжуються обстріли і блок-постів сил АТО. Зокрема 4 рази з застосуванням мінометів та установок БМ-21 "Град" аеропорт "Донецьк", - повідомив він.

Представник штабу також додав, що бойовики здійснили обстріли позицій український війсь в районі населених пунктів Роднікове, Докучаївськ, Тоненьке та Дебальцеве.

Читайте такожПорошенко закликав військових бути готовими до захисту України, незважаючи на перемир’яЗа словами Дмитрашківського, Поблизу Маріуполя обстрілів не було. Ситуація в місті стабільна.

«Наразі тривають консультації. Офіційна інформація буде надана по закінченні обміну військовополоненими», - додав він.