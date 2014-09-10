Сьогоднішнє засідання Кабміну відбудеться за участю Порошенка
08:55, 10 вересня 2014Політика
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На засіданні уряду будуть присутні Порошенко, Турчинов та голови обласних ОДА.
Сьогодні на засідання уряду має прийти Президент / Фото УНІАН
Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
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Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у засіданні візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва.
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