Сьогоднішнє засідання Кабміну відбудеться за участю Порошенка

На засіданні уряду будуть присутні Порошенко, Турчинов та голови обласних ОДА.

Сьогодні відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Читайте такожПорошенко закликав військових бути готовими до захисту України, незважаючи на перемир’я Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у засіданні візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов, голови обласних державних адміністрацій та міста Києва. Початок о 10.00.

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