ЗМІ: Мешканці окупованої частини Луганщини змушені використовувати рублі

У тамтешніх мешканців закінчилася готівка, а українські банки там вже давно не працюють, повідомляє ТСН.

Тому, щоб зняти гроші з карток, люди їздять до найближчих міст на російському кордоні, де їм видають рублі, і місцевим торгівцям нічого не залишається, як продавати товари за російські гроші.

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