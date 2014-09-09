Після місяця обстрілів у Луганську не вдається відновити електропостачання

Четвертий день у Луганську зберігається відносно спокійна обстановка: у межах міста не стріляють, проте відновити енергопостачання не вдається.

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, на даний момент фахівці проводять роботу з відновлення подачі електроенергії, проте поки це зробити не вдалося.

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Коли у місті з'явиться світло, можна буде розпочати вживати заходів з відновлення водопостачання. Станом на сьогодні, 9 вересня, за інформацією жителів, в окремих будинках вода періодично з'являється і йде самопливом.

У цілому ситуація з відсутністю поставок до міста медикаментів, продуктів і палива залишається без змін. Як і раніше, в Луганську не виплачуються зарплати, пенсії і соціальні виплати.