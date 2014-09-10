Штаб АТО відкидає звинувачення в обстрілах Зугреса та Харцизька
Штаб Антитерористичної операції відкидає звинувачення в обстрілі Збройними Силами України Харцизька та Зугреса.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook
«З деяких джерел стало відомо, що Збройним Силам України висунуті звинувачення щодо систематичного обстрілу міста Харцизьк зі сторони міста Єнакієве, та школи №10 населеного пункту Зугрес», - сказано в повідомленні
Читайте такожБойовики продовжують артобстріли, втрат серед українських військових немає - речник АТО«Повідомляємо, що в вищевказаних районах представників ЗСУ немає. Вогонь силами АТО по вказаних районах не вівся. Більш того, вказані населені пункти розташовані на території, яку контролюють бойовики», - підкреслює прес-центр АТО.
«Наголошуємо, що ЗСУ в односторонньому порядку суворо дотримуються умов договору про припиненню вогню. І ні за яких обставин ніколи не вели вогонь по житлових кварталах, та об’єктах, де можуть перебувати діти, зокрема школи та дитячі садки», - наголосили в штабі.