У РНБО назвали переваги режиму припинення вогню на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Розуміючи ту потужну силу, яка сконцентрована на периметрі наших кордонів з РФ, ми маємо знаходити будь-які шляхи і йти на будь-які кроки, які забезпечать мир на нашій землі», - заявив він.

«Той режим припинення вогню, який зараз триває, він вже дає результати, він ефективний», - переконаний Лисенко.

Речник РНБО запевнив, що перемир’я «дає можливість витягнути наших хлопців із заручників; підготувати і посилити наші позиції, на яких знаходяться наші українські військові і проаналізувати ситуацію, яка там є і зібрати розвіддані, щоб можна було планувати свої подальші дії».

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Крім цього Лисенко зазначив, що перемир’я також є «можливістю для вищого політичного керівництва РФ проаналізувати обстановку і те ставлення Європи до Росії, щоб можна було зробити якісь прогнози, які для РФ є невтішні, тому у них є можливість змінити своє рішення і не підтримувати сепаратистів на сході Україні».