До "мінування" ЦВК можуть бути причетні ініціатори референдуму про вступ України в НАТО - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом із народними депутатами і представниками "Батьківщини молодої" планували передати в ЦВК рішення зборів громадян про створення ініціативної групи з проведення референдуму про вступ України в НАТО.Читайте такожУ будівлі ЦВК вибухівки не знайдено - міліція

Проте, як повідомила прес-секретар фракції «Батьківщина» Тетяна Золотарьова, за півгодини до початку заходу працівники міліції закрили доступ до будівлі ЦВК у зв'язку проведенням перевірки на наявність вибухівки.

Пізніше в міліції повідомили, що вибухотехнічні служби не виявили вибухонебезпечних предметів, перевіривши приміщення Центральної виборчої комісії після анонімного дзвінка про мінування.