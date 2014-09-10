ЦВК "замінували": почалася евакуація співробітників

Працівники міліції попросили громадян покинути приміщення Центральної виборчої комісії у зв’язку з інформацією про мінування будівлі.

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Про це написала у Фейсбуці прес-секретар фракції «Батьківщина» Тетяна Золотарьова. «ЦВК «замінували», людей просять покинути приміщення», - написала вона. Золотарьова нагадала, що сьогодні о 12:00, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко разом з народними депутатами та представниками "Батьківщини молодої" передадуть до ЦВК рішення зборів громадян про створення ініціативної групи для проведення референдуму про вступ України до НАТО.

«За півгодини до початку заходу працівники міліції загородили автомобілем вхід до площі перед приміщенням ЦВК та просять вийти за огорожу журналістів і депутатів», - пише вона.