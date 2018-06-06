Чернігів у заручниках передвиборчої кампанії

У Чернігівській міській раді, на тлі давнього протистояння міськради, більшість у якій складають представники ВО «Батьківщина», і міського голови, колишнього регіонала Олександра Соколова, майже стався переворот. Позачергова сесія Чернігівської міської ради, що відбулася 9 вересня, скликалася із метою обговорити нагальні проблеми матеріальної підтримки родин загиблих, а також сімей мобілізованих і самих бійців АТО. З відповідною ініціативою виступили депутати від фракції ВО «Батьківщина», які і зібрали необхідні для проведення засідання 17 депутатських підписів. Мовляв, в інших містах уже діють програми матеріальної підтримки родин учасників АТО, зокрема, вони звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. Тому, на думку представників «Батьківщини», існує нагальна потреба розробити необхідні програми і для Чернігова.

Цікаво те, що розпорядження про скликання сесії підписав секретар міськради Владислав Кухар, оскільки міський голова Олександр Соколов з 2 вересня перебуває у відпустці за власний рахунок – задля економії бюджетних коштів. Більш того, у день проведення позачергової сесії, мер міста відбув із гуманітарною місією у зону АТО до бійців 13-го батальйону територіальної оборони, які виконують бойові завдання на сході України. Перед цим він зазначив, що проведення позачергової сесії пов’язано із передвиборною боротьбою. Бо усі питання, які виносяться на розгляд міськради можна належно підготувати та розглянути на черговій сесії 26 вересня. А, вважаючи, що жодне можливе рішення не підкріплено фінансовими розрахунками, всі заяви щодо допомоги родинам учасників АТО мають декларативний характер.

Кіт із дому – миші в пляс

Всі ці «збіги» не могли бути випадковими. Тому, ще перед початком сесії, журналісти поцікавились у депутатів, чи буде на сесії підніматись питання відставки міського голови. Більшість з них, зокрема, Олег Русін та Вячеслав Лебідь, однозначно відповідали, що у них особисто претензій до Соколова немає. Мовляв, йому просто слід допомогти прийняти необхідні рішення, а можливо і «перевиховати».

Крапки над «і» у цьому питанні поставив народний депутат від «Батьківщини» Валерій Дубіль, зробивши гучну заяву щодо необхідності невідкладно розглянути питання відставки Олександра Соколова. Причина – в скаргах матерів і дружин мобілізованих, які надходять до приймальні нардепа, щодо бездіяльності мера міста в питанні проведення ротації чернігівських батальйонів у зоні АТО. Той факт, що навряд чи це питання перебуває у компетенції мера, Дубіль проігнорував. «Я вважаю, що це аморальний вчинок мера. Такий мер не може керувати Черніговом», - сказав депутат і додав, майже цитуючи Че Гевару, що, при прийнятті рішення щодо відставки міського голови, варто відкинути юридичні аспекти і дивитися на моральні (товариш Че свого часу давав аналогічну настанову судам на Кубі після перемоги революції).

В результаті, присутні на сесії депутати міськради одноголосно проголосували за відставку виконавчого комітету та за включення до порядку денного питання відставки Соколова. Однак голосів присутніх на засіданні депутатів для дострокового припинення повноважень мера не вистачало. Про це повідомив секретар міськради, зазначивши, що для відсторонення мера потрібно 34 голоси. Тож, щоб довести справу до кінця, депутати вирішили сесію не закривати і продовжити її 17 вересня.

Здоровий глузд чи політична доцільність?

Втім, і єдине, прийняте місцевими депутатами, рішення – про відставку виконкому – доволі сумнівна перемога «Батьківщини». За словами заступника міського голови Станіслава Віхрова, річ у тому, що одним із його наслідків стане припинення надання реальної, хоч і незначної, матеріальної допомоги сім'ям загиблих, мобілізованих та переселенцям, тому що саме виконком щомісяця приймав рішення про виділення коштів. Його чергове засідання мало відбутись 17 вересня, однак 10 вересня, після сумнозвісної сесії міськради, підготовка документів по програмі надання матеріальної допомоги була припинена. Депутати лишень доручили розробити нову програму, не вказуючи, звідки вони намагаються взяти кошти і хто буде приймати рішення про їх розподілення.

Наразі, фінансове управління міськради повідомило, що, згідно з попередньою програмою матдопомоги, призупиненої депутатами через відставку виконкому, у бюджеті на поточній рік передбачалося виділення 210 тисяч гривень. За 8 місяців з цієї суми вже було витрачено 150 тисяч.

Туманним лишилось і рішення депутатів міськради щодо необхідності звільнити сім’ї учасників АТО від сплати комунальних послуг. Під час сесії депутати розповідали, що для цього в бюджеті потрібно віднайти 2 – 2,5 млн гривень до кінця року. Натомість у рішенні записали – «доручити фінансовому управлінню, управлінню житлово-комунального господарства, управлінню економіки, юридичному відділу та відділу з питань діяльності правоохоронних органів міської ради терміново розробити положення «Про скасування комунальних платежів для сімей воїнів АТО». Тобто, яким чином це допоможе знайти кошти і звільнити сім’ї бійців від сплати комуналки, залишилось таємницею.

Ще більш незрозумілим на позачерговій сесії виявилось питання ротації чернігівських батальйонів – 13-го і 41-го, які перебувають у зоні АТО з 9 травня і 9 червня. З одного боку, депутати докоряли цим меру, якого не змогли звільнити. З іншого, на запитання журналістів: «Чи схвалено рішення про звернення до вищого керівництва держави щодо ротації?», один з депутатів відповів: «Спитайте у когось іншого». «Але ж ви голосували?», - не відставала преса. «Я просто піднімав руку», - була відповідь.

Політична боротьба через дострокові вибори Верховної Ради

Такі дії депутатів міськради можуть виглядати непослідовними тільки на перший погляд. Справа в тому, що загострення ситуації між ними і мером відбулося саме на початку парламентських перегонів. А передісторія протистояння така: після Революції Гідності у Чернігові змінилося керівництво обласної ради та облдержадміністрації, обидва владні органи очолили представники ВО «Батьківщина». Таким чином, і про це неодноразово писала місцева преса, відбулося посилення впливу в області народного депутата від «Батьківщини» Валерія Дубіля.

У міськраді ситуація була дещо іншою. Зі своїх посад пішли заступник міського голови Сергій Андрос, який представляв Партію регіонів, і секретар міськради Олег Шеремет. Мер міста Олександр Соколов тільки пообіцяв піти, однак почалася війна на сході, і на порядку денному вже були інші питання.

Втім, новим секретарем міської ради було обрано представника ВО «Батьківщина», зовсім не публічного до цього моменту пана Кухара, який займався підприємницькою діяльністю у сфері реклами. А першим заступником міського голови було обрано помічника-консультанта депутата Дубіля Миколу Миргородського.

Після цих призначень місцева «Батьківщина» припинила вимагати відставки Соколова. Натомість це упродовж останніх сесій намагалися проштовхнути депутати міської ради із групи «Рідне місто», яку пов'язують із іншим народним депутатом – Владиславом Атрошенком. При цьому, фракція «Батьківщини» не голосувала навіть за включення питання до порядку денного. Партійці говорили, що відставка мера не на часі, адже місто живе і працює у звичайному режимі…

Зараз же ситуація на політичному фронті кардинально змінилася – розпочалася передвиборна боротьба. У кулуарах поширювалася інформація про зниження рейтингу Дубіля, який у 2012 році пройшов до Верховної Ради по мажоритарному окрузі у Чернігові, вигравши вибори у міського голови, який балотувався від Партії регіонів. А, задля відновлення електоральних вподобань чернігівчан і отримання політичних дивідендів, відставка Соколова – може бути ефективним кроком.

Однак, заради справедливості, варто згадати, що всі ці місяці представники ВО «Батьківщина» перебували у Чернігові при владі. Тож, усі озвучені претензії, насамперед, до виконкому, варто ділити і на представників цієї політичної сили, адже і Кухар, і Миргородський були членами виконкому міськради. У публічному просторі міста не зафіксовано їхньої незгоди із прийнятими виконкомом рішеннями або якісь їхні ініціативи, що не знайшли підтримки.

Усі у виграші

Втім, місцеві експерти вважають, що нинішня ситуація в місті вигідна і Дубілю, і Соколову, тому не виключають «договірняк». «Можна припустити, що є якість домовленості. Один поїхав у зону АТО, а інший прийшов його знімати за «АТО», - розповів політичний оглядач Павло Пущенко.

На його думку, таким чином Дубіль повертає собі статус опозиційного діяча, який бореться зі «злочинною владою» Соколова. А мер залишається в своєму кріслі і здобуває собі додаткові бали як «батько міста» в очах чернігівців, які є прихильниками реальних кроків, а не популізму. Експерт вважає, що єдиним реальним способом тиску на Соколова є прокуратура, бо голосів за його відставку у сесійній залі недостатньо, і це очевидно, а прокурор області Володимир Стеценко не приховує своїх дружніх стосунків з Дубілем. Саме тому, за словами Пущенко, «піарщики» Дубіля вже почали вкидати в інформаційний простір повідомлення про те, що, мовляв, прокуратура розслідує кримінальні справи проти міського голови Чернігова і скоро пред'явить обвинувачення.

А, поки місцева еліта, затьмаривши розум майбутніми перспективами попадання до Верховної Ради, замінює здоровий глузд політичною риторикою, можуть постраждати прості мешканці міста. «Те, що зараз відбувається у міськраді, може ще більше зламати нормальну роботу міської влади Чернігова, що матиме особливо негативні наслідки напередодні важкої зими та тих економічних негараздів, що виникли після початку воєнних дій на сході», - вважає політичний оглядач Юрій Паперний.

Однак, на його думку, спроби представників «Батьківщини» відмежуватися від Соколова заради політичних дивідендів, призведуть ще й до того, що вони будуть вимушені, у разі відставки мера, взяти всю відповідальність за події у місті на себе. А це, на думку, експерта, не підвищить рейтинг політичної сили.

…Поки що важко прогнозувати, як розгортатимуться події у Чернігові далі, сесія продовжить свою роботу 17 вересня, і в її порядку денному лишилось питання відставки міського голови. А депутати міськради, наразі, чубляться, засуджують один одного і вішають один одному ярлики «агентів Кремля».

Ксенія Фомінська для УНІАН