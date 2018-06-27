Ані Лорак вважає, що цілуватися дуже корисно для здоров’я

У День Святого Валентина українці встановили рекорд з наймасовішого поцілунку.

Ще років десять тому День Святого Валентина українці не знали. Сьогодні, за даними дослідної компанії, це свято відзначають 58% українців. Наша країна легко піддалася “західній пропаганді”. А для багатьох компаній – це ще один шанс підзаробити. Виробники солодощів і парфумів, м’яких іграшок і всіляких сувенірних дрібничок непогано наживаються на перших почуттях підлітків. Цього року один з українських “солодких” брендів теж вирішив підтримати традицію святкування дня закоханих і організував акцію, присвячену встановленню всеукраїнського рекорду з наймасовішого поцілунку одночасно в Києві, Львові та Дніпропетровську. Заохотити молодь вирішили за допомогою українських зірок, які “запалювали серця” парубків і дівчат. У столиці молодь розважали Lama й Ані Лорак, дніпропетровці цілувалися під пісні “ВВ” і Павла Гудимова, а гурти “Мандри” та “Друга ріка” радували своєю творчістю львів’ян.

У Києві бажаючі привселюдно поцілуватися зібралися на Контрактовій площі. Основний контингент – молодь у віці 15–20 років. “Сюди прийшли ті, хто не встиг замовити столик у кав’ярні, але хочуть по-справжньому відчути це свято”, – заявив один з організаторів акції. Хоча правильніше було б сказати, що прийшли студенти та школярі, кому просто не по кишені замовити той столик. З пляшками пива (у кращому разі – шампанського) і скромними букетами в руках вони нарешті мали змогу привселюдно цілуватися, обніматися та проявляти всі свої почуття, не думаючи при цьому про осудливі погляди й критичні зауваження від “дорослих”, адже таких там майже не було. Хоча випадково серед натовпу я побачила чоловіка з жінкою середніх літ. “Ви теж вирішили взяти участь у встановленні рекорду?” – запитую в них. “Так”, – миттєво відповідає чоловік. “Та ні, ми просто мимо проходили”, – зніяковіло каже дружина. Подружжя теж вирішило долучитися до новомодного свята й відзначає його, як і решту традиційних календарних свят.

Для встановлення рекорду з наймасовішого поцілунку спочатку провели реєстрацію пар. Довгі черги закоханих вишукувалися біля наметів і чекали. Дивно, що організатори акції – власники відомого шоколадного бренду – кожній зареєстрованій парі дарували невеличкий шарфик. Певно, синтетичний шарфик виявився дешевшим за плитку шоколаду.

Що ж привело підлітків на цю акцію і спонукало більш як три години стовбичити на вулиці, незважаючи на мороз і пронизливий вітер?

Одним було цікаво подивитися на українських зірок, інші прийшли “за компанію”.

– Чому б і ні? Тут атмосфера хороша. Усі щасливі, – ділиться 19-річний киянин Дмитро, обіймаючи дівчину Яну. Молода пара вважає День Святого Валентина найромантичнішим святом.

А от Микола з Олею вбачають у святі поцілунків навіть символ об’єднання країни:

– Це така акція, що об’єднає міста України, об’єднає всі молоді пари. Ми підтримуємо цю ідею – тому ми тут. А взагалі, треба будь-яке свято відзначити так, щоб воно обов’язково запам’яталося. Можливо, ми встановимо сьогодні рекорд, і через пару років буде приємно про це згадати.

Ані Лорак, хоча й розважала юних “цілувальників”, та сама учаті в акції не взяла. Наречений співачки Мурат цього разу її не супроводжував. Кароліна сказала, що він зараз вирішує бізнесові справи, тому й не мав змоги прийти:

– Ми шукаємо гроші на Євробачення, і в Мурата зараз постійно проходять зустрічі.

Ані Лорак також зізналася, що почувалася на цьому святі “шоколадкою”.

– Я розважала молодь, щоб усім солодко цілувалося, – зазначила вона й додала. – Узагалі для здоров’я дуже корисно цілуватися.

Нарешті пробила 21-а година. Центральні площі Києва, Львова і Дніпропетровська злилися в поцілунку. Новий український рекорд зафіксовано – 4464 пари. Досі наймасовіший поцілунок України був зареєстрований у 2002 році в Луганську. Тоді на Театральній площі міста поцілувалися 2745 пар. А от світовий рекорд з поцілунків українцям побити не вдалося, він належить боснійському місту Тузла, який на мить об’єднав 6980 пар.

Анна Ященко