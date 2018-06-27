Відхід Балоги: старт кампанії Ющенка і сигнал політикам?

Про те, що керівник Секретаріату Президента Віктор Балога збирається покласти партійний білет, щоб “робити новий політичний проект”, говорять давно. Люди, близькі до Віктора Івановича кажуть приблизно так: “Балога навів лад у партії, зробив Кириленка лідером, домігся дострокових виборів і невже тепер він має чекати, коли вся фракція НУ–НС перейде до БЮТ?” Сьогодні на веб-сайті Президента з’явилося повідомлення про вихід пана Балоги з “Нашої України”. Сам він пояснив це тим, “що всі ефективні можливості, пов’язані з його перебуванням у лавах «Нашої України», повністю вичерпані”. Віктор Іванович у своїй заяві, звісно, подякував “усім колегам по партії за пережите й зроблене" і висловив віру "у здатність «Нашої України» й надалі залишатися потужною, впливовою та авторитетною політичною силою".

Цей крок Балоги коментують експерти.

Вадим Карасьов:

НУ–НС НЕ МАЄ ПЕРСПЕКТИВИ

Балога пішов тому, що “Наша Україна” в нинішньому стані – як партія, так і фракція – не мають перспективи. Єдності нема, і ніхто об’єднуватися не збирається, попри всі обіцянки, дані Президентові. Фракція не має ані власного голосу, ані власної позиції – вона сьогодні ближча до Блоку Юлії Тимошенко і давно не виконує функцію пропрезидентської фракції.

Власне, вихід із партії Балоги – це своєрідна констатація печального політичного здоров’я “Нашої України”. Рано, звичайно, казати про скон цього колись перспективного політичного проекту. Але те, що Президентові потрібна нова перспективна політична база – із розрахунком і на новий парламент, і на нову президентську кампанію, – безперечно.

Я не знаю, чи брав Віктор Балога “благословення” Ющенка на такий крок, не впевнений, що він чекав якогось особливого його розпорядження, але, гадаю, Президент був у курсі й знав про наміри голови Секретаріату. Тим більше що для вдумливої публіки не секрет, якою є ситуація в НУ і якими є стосунки між головою Секретаріату та частиною НУ. Не секрет і те, що частина соратників Балоги давно вже займалася підготовкою нового політичного проекту. У створенні нової партії братимуть участь окремі регіональні організації “Нашої України”. І не будемо забувати, що при створенні будь-якої партії в нашій країні необхідний адміністративний ресурс.

“Наша Україна” не конкурент новій пропрезидентській партії, оскільки електоральний ресурс у неї і без цього був досить проблематичний. Її ресурс – це був ресурс Президента. А адміністративний ресурс усе ж таки зберігається за Секретаріатом. Тож електоральний ресурс Президента плюс електоральний ресурс нових облич створюваної партії плюс адміністративний ресурс Секретаріату дасть можливість сформувати нову третю велику партію. Тому що завдання щодо створення третьої партії нинішній склад и нинішнє керівництво НУ провалило. Тож аби вижити в цій конкурентній міжпартійній боротьбі Президентові необхідна третя партія, не просто “довісок” до якогось полюсу, а самостійний партійний полюс. Менеджерські та організаційні здібності Балоги допоможуть Президентові, і на партійних руїнах “Нашої України” може бути збудована нова партія, яка спиратиметься на електоральний ресурс Президента й орієнтується у своїй політиці на Президентські запити.

Щодо самої фракції... Частина націонал-демократів піде – хто під БЮТ, хто в нікуди. А в нової партії не буде настільки яскраво вираженого та драматизованого націонал-демократичного начала. За ідеологією це буде партія на стику національного та ліберального начал.

Тарас Березовець, політтехнолог:

БАЛОГА ПОДАЄ СИГНАЛ ПОЛІТИКАМ І ЧИНОВНИКАМ

Очевидно, що Віктор Балога подає сигнал політикам і чиновникам про те, що партія «Наша Україна» себе вичерпала. Це означає, що народні депутати, котрі орієнтуються на голову Секретаріату Президента, мають змінити свої орієнтири. Швидше за все головними спонсорами цього проекту виступатимуть Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ та інші. Це означає формування нової більшості за участі Партії регіонів, Блоку Литвина та прагматичної частини «Нашої України».

Така коаліція, як на мене, може бути проголошена протягом найближчого місяця. Депутати, котрі орієнтуються на президентський Секретаріат, можуть піти шляхом Івана Плюща та написати заяви про вихід зі складу демократичної коаліції, зменшивши її кількісний склад. Звичайно, розкрутка цього бренду потребуватиме не менш як півроку. Отже, про дострокові вибори на цей час можна забути. Провідниками нового політичного об’єднання, крім Балоги, можуть стати Арсеній Яценюк, Юрій Єхануров, Раїса Богатирьова.

Олексій Гарань, політолог:

БОГАТИРЬОВА – ПЕРША ЛАСТІВКА, БАЛОГА – ДРУГА

Перше пояснення вчинку Віктора Балоги, яке він сам дав, полягає в тому, що є конфлікт інтересів, а членство в «Нашій Україні» обмежує його діяльність на посаді голови Секретаріату Президента. Друге – можливо, він бачить спротив усередині «Нашої України». Ми пам’ятаємо, як більшість виступала проти створення широкої коаліції, яку відстоював Балога. Крім того, плани створити єдину партію на базі блоку НУ–НС мало реальні.

У зв’язку з цим виникає третя версія: таким чином створюється можливість для активнішої роботи зі створенню нового політичного проекту, до якого долучається й та частина «Нашої України», яка виступала за співробітництво з прагматичним крилом Партії регіонів. Першою ластівкою цього процесу було призначення Раїси Богатирьової на посаду секретаря РНБО. Можливо, вихід Віктора Балоги з «Нашої України» – другий крок у цьому напрямку.

Нова політична сила може існувати, але питання – наскільки сильною в неї буде електоральна підтримка. Бо в цьому разі електорат «Нашої України» та Партії регіонів сумарно не буде дорівнюватиме сумі окремо взятих електоратів.

Кость Бондаренко, політолог:

КРОК БАЛОГИ – СТАРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАМПАНІЇ ЮЩЕНКА

Віктор Балога свідомо йде на послаблення партії «Наша Україна». Вона, втративши статус партії влади, повторюватиме долю НДП зразка 1997–1999 років.

Новий політичний проект Балоги, швидше за все, полягатиме в об’єднанні промислово-фінансових груп навколо Президента.

Сьогоднішній крок Балоги – це старт нової президентської кампанії Віктора Ющенка. Фактично виникає об’єднання, яке за своєю суттю нагадуватиме “Соціальний захист” зразка 1999 року – об’єднання навколо тодішнього Президента всіх ресурсів: адміністративного, фінансового та медійного. До цього проекту можливо будуть залучені Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ.

Юрій Костенко, лідер УНП (НУ–НС):

ВИХІД БАЛОГИ НА РОБОТУ БЛОКУ НЕ ВПЛИВАТИМЕ ЖОДНИМ ЧИНОМ

Балога був членом “Народного Союзу “Наша Україна”, і те, що він пішов з партії свідчить про наявні протиріччя, котрі, на думку Балоги, не дають йому змоги там залишатися.

Проведу паралель: перед виборами 2007 року з УНП вийшов Євген Жовтяк. Він не погоджувався з тим, що УНП йде в блок пропрезидентських сил. Те, що відбулося зараз, свідчить: дані протиріччя в партії не вирішені й досі. Обіцяли “очищення”, а жодного “очищення”, за винятком того, що постраждав Порошенко, не відбулося. Є ще якісь внутрішні речі, про які я не хочу знати.

Чи завдасть шкоди блокові вихід Балоги? Не думаю. Бо блок – це дев’ять партій, і те, як він працюватиме, аж ніяк не пов’язано з відходом Балоги. Працюватиме так, як досі, виконуватиме програму, яку ми заклали в коаліційну угоду, та обіцяли виборцям виконати.

Щодо нового проекту, до якого може бути залучений Балога, то ми підписували декларацію, у якій ішлося про утворення правоцентристської політичної сили на основі об’єднання партій. Проте є об’єктивні протиріччя: нинішнє законодавство забороняє партіям об’єднуватися. А отже, поки воно не буде змінене, партії блоку не можуть об’єднуватися в нову партію.

Існує ще й ідеологічне протиріччя. НСНУ за програмовою позицією – ліберальна політична сила, у блоці представлено яскраві праві політичні сили і ліві “самооборонці”. Тому на якій спільній ідеї можна створити партію, – питання не обговорене.

Є прогнози експертів – що нібито “фракція розбредеться”... Я скажу так: ще не було жодної фракції у Верховній Раді, де б депутати не “розбрідалися”. Навіть монолітний Народний рух розбрівся за різними уподобаннями. Це було завжди.

Але юридично фракція НУ – НС була і є, і нікуди вона не розійдеться, бо це заборонно чинним законодавством. Усі знають, які буде вжито санкції до тих, хто порушить монолітність фракції.

Опитували Маша Міщенко та Микола Дорошенко