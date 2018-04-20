Майже половина опитаних вважають відносини між Україною та Росією холодною війною

Менш як два відсотки відвідувачів УНІАН-сайту вважають відносини між Росією та Україною дружніми. Переважна більшість дає їм негативну оцінку. Як холодну війну розцінюють відносини між двома країнами 44,75%, напруженими їх називають 33,85%, прохолодними – 15,85%.

Запитання на веб-сайті УНІАН було сформульоване таким чином: “Як Ви оцінюєте нинішній стан українсько-російських відносин”.

З-поміж варіантів відповіді, надісланих на адресу сайту, є такі: “нормальні”; “ненормальні”; “вони ніколи не були нормальними”; “нормальні сусідські: сьогодні друзі, завтра – ні, а післязавтра – буде видно”; “як має бути”; “адекватні”; “прагматичні”; “не дружні з боку Росії”; “хамські щодо України”; “Росія душить Україну”; “знищення”; “дуже погані, може, дійде до взаємних погроз”; “війна”; “підозрілі”; “дебільні”; “дурдом”; “двоє дурнів чубляться, а виграє дядько Сем”; “у нас братські народи, а відносини псують власті”; “прохолодні між Ющенком і Путіним”; “чудові відносини між народами, напружені – між політиками”; “продажні уряди роблять усе, щоб внести ворожнечу між нашими народами”; “що в Україні, що в Росії – ті ж дороги, ті ж дурні”; “не дочекаєтесь!”

Загалом на українськомовній та російськомовній версіях сайту станом на 6 червня, 11.00 відповіли 1062 респонденти.