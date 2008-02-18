Як Шуфрич опинився в гіпсі – версія депутата (фото)

"Ми просили представників СІЗО дочекатися представників прокуратури, щоб оформити перебування Рудьковского у лікарні, тому що 17 лютого повинен був прилетіти лікар, котрий його буде оперувати, — заявив газеті "Сегодня" нардеп від Партії регіонів Нестор Шуфрич.

"Але раптом з`явився начальник ізолятора з тридцятьма спецназівцями, вони з криками розіпхали депутатів і почали вивозити Рудьковського з лікарні. Ми йому сказали, що повинні приїхати представники прокуратури, і попросили їх дочекатися. Натомість начальник СІЗО став виламувати бічні двері лікарні, при тому, що центральний вихід був відкритий. Він виламував бічні двері, а там була припаркована машина Лук`янова. Лук`янов тільки встиг залізти в неї з боку сидіння пасажира, як за наказом начальника СSЗО спецназівці підняли машину і почали кудись переносити, я їм сказав: "Що ви робите? Там же жива людина!", а вони несли машину прямо на мене. Потім, зробивши пару кроків, вони узяли її і кинули, і колесом мені упустили на ногу. Я не утримався на ногах, і відчув страшний біль, я почав їм щось кричати, після чого вони підняли машину, і мене відтягнули мої товариші".

Нагадаємо, що у п`ятницю увечері, коли у клініку "Борис" привезли екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського для медичного огляду і зняття післяопераційних швів, відбулася колотнечаміж народними депутатами від Партії регіонів Нестором Шуфричем, Володимиром Сівковичем і Владиславом Лук`яновим і співробітниками служби виконання покарань, які конвоювали Рудьковського. Нардепи наполягали на тому, щоб Рудьковський залишився в клініці. Правоохоронці - на тому, що він повинен повернутися в СІЗО, а вранці у суботу його знову доставлять в «Борис» для проведення передопераційної підготовки.