Як регіонали Рудьковського у конвою відбивали (фоторепортаж)

У п’ятницю ввечері у клініці "Борис", куди привезли екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського для медичного огляду та зняття післяопераційних швів, сталася бійка між народними депутатами від Партії регіонів Нестором Шуфричем, Володимиром Сівковичем і Владиславом Лук’яновим та співробітниками служби виконання покарань, які конвоювали Рудьковського.

Інцидент стався під час того як представники служби виконання покарань намагалися забрати Рудьковського назад до СІЗО.

Народні депутати наполягали на тому, щоб екс-міністр залишився у лікарні. Однак після бійки його все ж забрали до Лук`янівського СІЗО.

Повідомляючи про інцидент в ефірі «Свободи…» Савік Шустер сказав: «в результаті бійки постраждала… будівля клініки «Борис». Пізніше ведучий повідомив, що було ухвалено рішення не оприлюднювати відео інциденту. За деякими даними, про це дійшли згоди нардепи з представниками служби виконання покарань.

У суботу стало відомо, що під час бійки у клініці постраждав регіонал Нестор Шуфрич – йому на ногу впустили авто регіонала Владислава Лук’янова разом з регіоналом Лук’яновим, який на час події сидів у машині.

Шуфричу у клініці «Борис» поставили діагноз «пошкодження зв`язок ступні з крововиливом» з необхідністю носити гіпс 2-3 тижні. Причому повідомлення про те, що лікарі «Бориса» підозрюють у Шуфрича чи то перелом кісток, чи то тріщину, з’явилося лише у суботу ближче до вечора – у повідомленні прес-служби ПР йшлося про те, що депутату роблять рентген, аби з’ясувати важкість ушкоджень. На жаль невідомим лишилося – чи просидів Шуфрич пів доби без медичної допомоги, чи то провів той самий час під рентгеном…

Екс-міністру Миколі Рудьковському лікарі призначили ще одну операцію. Але у СІЗО попри попередні гарантії керівництва відмовляються ще раз відпускати в’язня до медичної установи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рудьковського.

У прес-службі також повідомили, що 15 лютого 2008 року, на клопотання адвоката Миколи Рудьковського “прокуратура міста Києва надала дозвіл на перебування Рудьковського в стаціонарі під охороною для проведення передопераційної підготовки відповідно до рекомендацій лікарів. Операція попередньо призначена на 17 лютого”.

***Зйомку зроблено у клініці “Борис”, 15 лютого, близько 10 вечора

Фото надані прес-службою Миколи Рудьковського