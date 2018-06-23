Колишня дружина Червоненка допомагатиме жінкам пережити розлучення

Маргарита Червоненко, колишня дружина відомого українського політика Євгена Червоненка, оголосила про створення жіночої громадської організації «Я – сильна!»

Пані Червоненко розповіла, що на створення такої організації надихнуло її «нецивілізоване» розлучення з її чоловіком.

– Я маю досвід того, – каже лідерка жіночої ініціативи, – коли сімейне життя стає неможливим, і саме в такий час людина потребує підтримки. Після руйнування мого шлюбу єдине, що в мене залишилося, – це моя сила і єдине, що мене врятувало, – підтримка моїх друзів і моєї родини.

Зазнавши стресу після розлучення, Маргарита зрозуміла, скільки жінок по всій країні страждає від несправедливого поводження чоловіків із ними, саме тому й вирішила створити організацію. Каже, що це буде не просто організація, а громадський рух, створений українськими жінками і для українських жінок.

Організація опікуватиметься захистом прав жіноцтва в Україні та боротьбою з проявами гендерної дискримінації під час розлучення.

Екс-дружина Євгена Червоненка, представляючи свою ініціативу на прес-конференції, поводилася, я б сказала, по-дівочому сором’язливо. Мило усміхалася й щиро дякувала за кожне запитання, яке їй ставили журналісти.

Досі публічним був тільки її чоловік...

Пані Червоненко розробила логотип «Я – сильна!» у червоно-білому кольорі і, відповідно вбралася в такі тони, представляючи проект.

– Чому червоний колір? Це колір життя – мені він здається життєрадісним. Адже розлучення – це не кінець світу, а початок нового життя...

Хоча майнові питання колишнє подружжя Червоненків ще не вирішило, та Маргарита вже почувається щасливою.

– Я щаслива, що зберегла свій внутрішній світ, своє я, рада, що можу почати будувати нове життя, хоча мої матеріальні проблеми ще не вирішені, – сказала вона. – Але я знаю, як виходити з цього.

Організація вже створила свій сайт WWW.iаmstrong.org.ua, на якому є сторінка «Поділись своєю історією», кожна постраждала жінка уже зараз може звертатися по допомогу. А також на сайті розміщено блог Маргарити Червоненко, де жінки щоденно можуть вести інтерактивну бесіду з нею.

За які кошти існуватиме організація, пані Червоненко чітко не сказала, проте похвалилася, що вже налагоджує співпрацю з голландською організацією Mama cash, яка піклується правами жінок у світі, та німецькою організацією Filia, die frauenstiftung. За словами Маргарити, ці організації розглядають можливість надання їй гранту, а також допоможуть знайти кваліфікованих фахівців.

Маргарита вважає своїм першочерговим завданням допомогти жінкам у зрозуміти, що вони сильні.

– Я ж врешті-решт знайшла в собі сили пережити розлучення, – пояснила вона.

– Чи вдалося вам цивілізовано розділити майно з Євгеном Альфредовичем? – запитували журналісти.

– Матеріальне питання залишилося ще не вирішене – воно в судах... Наразі мій чоловік користується всім спільно нажитим майном.

– Якось пан Червоненко сказав, що ви самі винні в розлученні, бо не захотіли з ним їхати в Запоріжжя, коли його призначили губернатором…

– Коли Євген був у політиці, я опікувалася родинним бізнесом, і раптово все покинути було нереально. Я читала його інтерв’ю і слова, якими він про це каже, але це точно не мої слова. Ну, що тут більше скажеш?

– А чи спілкуєтеся ви з ним зараз?

– Ні. Я не бачила й не чула його більш як рік.

– Чи укладали ви з Євгеном шлюбний контракт?

– Коли ми з Євгеном зустрілися, то нам не було що ділити й що записати в контракт.

Наприкінці спілкування з пресою пані Червоненко побажала всім здоров’я і сімейного щастя.

– Сімейні цінності – це найважливіше, і якби наше суспільство було ідеальне, то нам така організація була б непотрібна. Але доки жінка матиме потребу в підтримці, ми її надаватимемо.

Ксеня Лесів