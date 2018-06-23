Колишня дружина Червоненка допомагатиме жінкам пережити розлучення
Матеріальне питання залишилося ще не вирішене – воно в судах... Наразі мій чоловік користується всім спільно нажитим майном... Євген цитує мої слова, але це точно не мої слова...
Маргарита Червоненко, колишня дружина відомого українського політика Євгена Червоненка, оголосила про створення жіночої громадської організації «Я – сильна!»
Пані Червоненко розповіла, що на створення такої організації надихнуло її «нецивілізоване» розлучення з її чоловіком.
– Я маю досвід того, – каже лідерка жіночої ініціативи, – коли сімейне життя стає неможливим, і саме в такий час людина потребує підтримки. Після руйнування мого шлюбу єдине, що в мене залишилося, – це моя сила і єдине, що мене врятувало, – підтримка моїх друзів і моєї родини.
Зазнавши стресу після розлучення, Маргарита зрозуміла, скільки жінок по всій країні страждає від несправедливого поводження чоловіків із ними, саме тому й вирішила створити організацію. Каже, що це буде не просто організація, а громадський рух, створений українськими жінками і для українських жінок.
Організація опікуватиметься захистом прав жіноцтва в Україні та боротьбою з проявами гендерної дискримінації під час розлучення.
Екс-дружина Євгена Червоненка, представляючи свою ініціативу на прес-конференції, поводилася, я б сказала, по-дівочому сором’язливо. Мило усміхалася й щиро дякувала за кожне запитання, яке їй ставили журналісти.
Досі публічним був тільки її чоловік...
Пані Червоненко розробила логотип «Я – сильна!» у червоно-білому кольорі і, відповідно вбралася в такі тони, представляючи проект.
– Чому червоний колір? Це колір життя – мені він здається життєрадісним. Адже розлучення – це не кінець світу, а початок нового життя...
Хоча майнові питання колишнє подружжя Червоненків ще не вирішило, та Маргарита вже почувається щасливою.
– Я щаслива, що зберегла свій внутрішній світ, своє я, рада, що можу почати будувати нове життя, хоча мої матеріальні проблеми ще не вирішені, – сказала вона. – Але я знаю, як виходити з цього.
Організація вже створила свій сайт WWW.iаmstrong.org.ua, на якому є сторінка «Поділись своєю історією», кожна постраждала жінка уже зараз може звертатися по допомогу. А також на сайті розміщено блог Маргарити Червоненко, де жінки щоденно можуть вести інтерактивну бесіду з нею.
За які кошти існуватиме організація, пані Червоненко чітко не сказала, проте похвалилася, що вже налагоджує співпрацю з голландською організацією Mama cash, яка піклується правами жінок у світі, та німецькою організацією Filia, die frauenstiftung. За словами Маргарити, ці організації розглядають можливість надання їй гранту, а також допоможуть знайти кваліфікованих фахівців.
Маргарита вважає своїм першочерговим завданням допомогти жінкам у зрозуміти, що вони сильні.
– Я ж врешті-решт знайшла в собі сили пережити розлучення, – пояснила вона.
– Чи вдалося вам цивілізовано розділити майно з Євгеном Альфредовичем? – запитували журналісти.
– Матеріальне питання залишилося ще не вирішене – воно в судах... Наразі мій чоловік користується всім спільно нажитим майном.
– Якось пан Червоненко сказав, що ви самі винні в розлученні, бо не захотіли з ним їхати в Запоріжжя, коли його призначили губернатором…
– Коли Євген був у політиці, я опікувалася родинним бізнесом, і раптово все покинути було нереально. Я читала його інтерв’ю і слова, якими він про це каже, але це точно не мої слова. Ну, що тут більше скажеш?
– А чи спілкуєтеся ви з ним зараз?
– Ні. Я не бачила й не чула його більш як рік.
– Чи укладали ви з Євгеном шлюбний контракт?
– Коли ми з Євгеном зустрілися, то нам не було що ділити й що записати в контракт.
Наприкінці спілкування з пресою пані Червоненко побажала всім здоров’я і сімейного щастя.
– Сімейні цінності – це найважливіше, і якби наше суспільство було ідеальне, то нам така організація була б непотрібна. Але доки жінка матиме потребу в підтримці, ми її надаватимемо.
Ксеня Лесів