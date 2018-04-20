Хроніки купальської ночі

СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ

Мороз заявляє, що коаліція демократичних сил юридично існує, але він виступає за широку коаліцію

Як передає кореспондент УНІАН, на своїй першій прес-конференції після обрання головою ВР О.Мороз наголосив, що на сьогоднішній день немає заяв від жодної фракції про вихід з демократичної коаліції. «Тому існує факт, юридичний факт», - сказав він.

О.Мороз зауважив, що відповідно до Конституції голова ВР обирається після створення коаліції і цього дотримано. “Далі все буде вирішуватись в робочому порядку. Я думаю, що треба буде шукати згоду між двома частинами парламенту, оскільки розділ пішов десь так посередині і всі це прекрасно розуміють”, - сказав він додавши, що в принципі можна працювати і так.

Він висловив сподівання, що завтра на погоджувальній раді буде знайдена формула вирішення цієї проблеми. О.Мороз підкреслив, що необхідно визначитись із заступниками голови ВР і щодо комітетів.

СПУ завтра на політраді розглядатиме питання щодо можливої коаліції з Партією регіонів - Мороз

Соціалістична партія розглядатиме питання щодо можливої коаліції з Партією регіонів

На брифінгу для преси О.Мороз зазначив, що завтра відбудеться політрада СПУ, де вони визначаться щодо можливості, або неможливості участі в коаліції з ПР. «З одного боку це нібито суперечить засадам, які проголошувалися після проведення виборів, але за складом за програмними цілями, за ідеологією Партія регіонів, «Наша Україна» і БЮТ відрізняються надзвичайно мало – це принципова річ, яку треба мати на увазі», - сказав він. О.Мороз зауважив, що у нього на столі лежить угода парафована представниками “Нашої України” і Партії регіонів, яка на 99% співпадає з угодою підписаною трійкою. «Відмінностей надзвичайних там немає», - сказав він.

О.Мороз наголосив, що соціалісти ні з ким, в тім числі з Партією регіонів, не обговорювали кадрові питання. Він підкреслив, що сьогодні було лише декілька контактів з активістами Партії регіонів, які висловили можливість підтримати його кандидатуру.

«Я поставлений був перед фактом, або я буду висувати свою кандидатуру, зберігши єдність фракції і партії, або я буду потім заручником тих інтриг, які дехто в партії розгортав на цей момент і тому я, виступаючи (з парламентської трибуни) не добивався перемоги. Я вирішував конкретне прагматичне завдання, і якщо є різні думки це їх справа», - сказав О.Мороз, додавши, що всі прекрасно розуміють, що в умовах нав’язаного протистояння у парламенті Партія регіонів скористалась ситуацією і вирішила своє завдання – припинення дискусії з питання обрання голови.

О.Мороз нагадав, що ще під час виборчої кампанії він говорив, що об’єднати парламент може лише представник СПУ, тому що “вони ( представники СПУ) можуть вільно спілкуватися як з однією, так і з іншою частиною парламенту. У нас з цим немає проблем». Він підкреслив, що програми блоку «Наша Україна», БЮТ і Партії регіонів практично однакові.

Мороз не спілкувався у день голосування за голову ВР з Президентом

В той же час він не бачить проблеми і вважає, що завтра таке спілкування відбудеться.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи поздоровила його з обранням головою парламенту Юлія Тимошенко, О.Мороз зазначив, що сьогодні розмовляв з нею лише по телефону

Він підкреслив, що залишається з почуттям поваги до Ю.Тимошенко. Він підкреслив, що під час всіх переговорів лідер БЮТ вела послідовну лінію і вона не могла заперечити, що він її завжди підтримував під час переговорів.

О.Мороз нагадав, що навіть сьогодні під час обговорення його кандидатури на посаду спікера висловлював готовність підтримати її кандидатуру, якби вона пропонувалася на посаду прем’єр-міністра, або якби коаліція ефективно працювала.

О.Мороз також зауважив, що не пізніше вівторка буде зрозуміло як розвиватимуться події надалі, але «треба мати на увазі, що вся конфігурація, яка передбачалась з обранням Петра Олексійовича Порошенка (головою ВР ) Юлії Володимирівні (Ю.Тимошенко) була уготована доля не краща, ніж призначення на посаду прем’єр-міністра після перемоги Президента».

Голова ВР підкреслив, що він протягом трьох тижнів казав Президенту про необхідність замінити кандидатуру П.Порошенка, якого він поважає як професіонала. Він підкреслив, що сьогодні буквально просив Р.Безсмертного зробити це. Ось ви сидите, достойні люди, називайте будь-яку кандидатуру, щоб не було конфлікту, я вам гарантую, що всі 33 голоси будуть від соціалістів, ні ми не можемо», - сказав О.Мороз, додавши, тому сталося те, що сталося.

Голова ВР вважає недоцільним створення 30 комітетів парламенту

О.Мороз зазначив, що сьогодні він спізнився на Погоджувальну раду і пройшов вже в розпал дискусії про те, що комітетів має бути 30.

«Я сказав, люди добрі, подумайте, хто буде керувати ВР ну це ж не робота – 30 комітетів. Ви попробуйте розписати доручення, коли розглядається той чи інший законопроект. Це означає дублювання функцій, конфліктні ситуації», - сказав він.

О.Мороз зауважив, що він завтра планує порадитися з керівником юридичного відділу ВР щодо доцільності створення такої кількості комітетів і можливо завтра на погоджувальній раді лідери фракцій повернуться до існуючої кількості комітетів. В той же час він сказав про 26 комітетів, хоча в минулому скликанні було 24.

На думку О.Мороза, коаліція має взяти собі 14 комітетів, а 12 має піти до опозиції.

Як повідомляв УНІАН, представники коаліції вважають, що за опозицією потрібно залишити посади перших заступників голів комітетів Верховної Ради, посаду голови Рахункової палати і посаду голови Спеціальної контрольної комісії парламенту з питань приватизації.

Натомість Партія регіонів наполягає, щоб керівні посади в парламентських комітетах розподілялися чітко пропорційно до кількості мандатів у депутатських фракціях.

“НАША УКРАЇНА”

“Наша Україна” переходить в опозицію

Про це повідомив кореспонденту УНІАН лідер фракції Роман Безсмертний. «Є нова більшість, хай працює, ми будемо в опозиції», - сказав Р.Безсмертний.

У свою чергу Роман Зварич додав у розмові з кореспондентом УНІАН, що Олександр Мороз, звичайно буде спікером більшості, але “Нашої України” в цій більшості не буде. «Наша Україна не буде підтримувати будь-яку коаліцію, в які будуть позакоаліційні призначення», - сказав Р.Зварич.

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ Янукович заявляє, що рішення не голосувати за Азарова було ухвалено заздалегідь

Лідер фракції Партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що рішення не голосувати за кандидатуру Миколи Азарова на посаду голови Верховної Ради України було ухвалено у зв’язку з побоюванням, що за цю кандидатуру не проголосує більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав в інтерв’ю журналістам.

«Дискусія була дуже палка, в результаті всі дійшли висновку, що ми самостійно не наберемо більшості голосів», - сказав він.

За словами В.Януковича, фракція Партії регіонів запропонувала колегам з інших фракцій, зокрема БЮТ та “Нашій Україні” об’єднатися в парламенті і створити широку коаліцію заради об’єднання всієї України. «Ми переслідували не мету отримати крісло, а об’єднати Україну, створити широку коаліцію і розпочати створювати ефективну владу, яка була б здатна здолати економічну кризу», - сказав він.

За словами В.Януковича, пропозиція фракції Партії регіонів полягає в створені широкої коаліції за участю всіх політичних сил, представлених у ВР. “Пропозиція об’єднуватися з “Нашою Україною” залишається, ми її не знімаємо», - підкреслив В.Янукович.

БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

Депутат Білорус вважає, що голосування за Мороза ще не означає розвалу демократичної коаліції Народний депутат від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олег Білорус вважає, що голосування за Олександра Мороза на посаду спікера ще не означає розвалу демократичної коаліції.

Про це він сказав у розмові з кореспондентом УНІАН. «Завтрашній день покаже, чи існує коаліція демократичних сил, чи вона вже не існує», - сказав він.

«Поки що немає оголошення про формування нової коаліції у складі Партії регіонів соціалістів і комуністів. Це може трапитись, а може і ні, тому що після обрання голови ВР може спрацювати японський принцип: ліжко одне, а сни різні», - додав депутат.

Він також зазначив, що завтра фракція БЮТ візьме участь у роботі погоджувальної ради.