У п'ятницю проти Росії введуть нові санкції (список компаній)

Про це повідомляють джерела AFP в дипломатичних колах.

Нові санкції були предметом запеклих суперечок між країнами Європи після початку режиму припинення вогню на Донбасі.

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Економічні санкції наберуть чинності в п'ятницю, повідомили джерела, із заявою президента ЄС Хермана Ван Ромпея, що очікується пізніше того ж дня.

Водночас співрозмовники Bloomberg зазначили, що деякі країни ЄС побоюються того, що подальше посилення санкцій лише спровокує Кремль, даючи йому привід для порушення режиму перемир'я на південному сході України. «У цьому зв'язку ЄС має намір оприлюднити перелік умов, виконавши які Росія уникне заходів санкцій», - йдеться в повідомленні.

Обмеження торкнуться і компаній, і фізичних осіб. До списку санкцій потраплять, за даними Уолл Стріт Джорнал, Роснефть, Газпромнефть і Транснефть. Як пише Эхо Москвы, їм фактично закривають європейський ринок капіталу. Також у списку опиняться оборонні підприємства: Уралвагозавод, Оборонпром і Об'єднана авіабудівна корпорація. Вони опиняться без фінансування через акції та облігації. Крім того, дев'яти компаніям заборонять продавати технології подвійного призначення. І, нарешті, під санкції потраплять 24 посадові особи, громадяни Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні також набув чинності закон про можливість застосування санкцій щодо іноземних держав, юридичних осіб та громадян-посібників терористів, які посягають на суверенітет України, її територіальну цілісність, права і свободи українських громадян.