Порошенко виступить на засіданні Атлантичної ради

Порошенко у своєму виступі розповість про протистояння України з Кремлем, передає Еспресо.TV, з посиланням на Atlantic Council.

Виступ і спілкування з аудиторією заплановані після його зустрічі з президентом Обамою і звернення до спільної сесії Конгресу.

Також Порошенко хоче розповісти світовій спільноті, в чому він вбачає допомогу Сполучених Штатів і трансатлантичного співтовариства у боротьбі від навали російських військових сил.

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У ході заходу, Атлантичною Радою Петру Порошенку буде вручено Міжнародну відзнаку громадянина на знак визнання його незмінної прихильності вільної і демократичної України, і важливості цієї справи для вільної і мирної Європи.

Нагадаємо, попри угоду про припинення вогню, бої на південному сході України тривають, уряд Росії напав регулярними армійськими підрозділами через небажання, щоб Україна проводила демократичні зрушення і створила асоціацію з Європейським Союзом. Президент Порошенко шукає додаткову підтримку з боку Сполучених Штатів та Європейського союзу, які готують подальші санкції проти Росії.