РНБО зафіксувала 129 обстрілів позицій силовиків з початку перемир’я
13:00, 11 вересня 2014Військо
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Рада національної безпеки і оборони України зафіксувала з початку перемир’я 129 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Загалом, з початку оголошення режиму припинення вогню з 18:00 5 вересня зафіксовано 129 обстрілів позицій силових структур України», - зазначив він.
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