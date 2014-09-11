РНБО зафіксувала 129 обстрілів позицій силовиків з початку перемир’я

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Загалом, з початку оголошення режиму припинення вогню з 18:00 5 вересня зафіксовано 129 обстрілів позицій силових структур України», - зазначив він.

Читайте такожБойовики взяли під контроль територію між двома "анклавами" (карта АТО)Як повідомляв УНІАН, лише за останню добу бойовики близько 20 разів обстріляли позиції українських військових.