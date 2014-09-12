Джемілєв: Росія може почати наступ з Криму найближчим часом

08:56, 12 вересня 2014
Політика
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Російська Федерація може розпочати військові дії по південному фронту найближчим часом. 

УНІАН

Про це повідомив уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі "Першого національного", пише РБК-Україна.

За словами Джемілєва, серед так званих "загонів самооборони" Криму ведуться розмови про військові дії на південному фронті, наступ може відбутися "завтра-післязавтра".

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