Джемілєв: Росія може почати наступ з Криму найближчим часом

Про це повідомив уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі "Першого національного", пише РБК-Україна.

За словами Джемілєва, серед так званих "загонів самооборони" Криму ведуться розмови про військові дії на південному фронті, наступ може відбутися "завтра-післязавтра".

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