У Маріуполі затримали диверсантів, які виконували завдання російських спецслужб

Контррозвідка Служби безпеки України в результаті спецоперації затримала диверсійну групу, яка на виконання завдання російських спецслужб планувала теракти і диверсії у громадських місцях в Маріуполі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримано командира групи на прізвисько «Грек» і двох його спільників, громадян України, жителів Маріуполя. Ватажок групи був завербований в Донецьку представниками російських спецслужб для підривної діяльності у Донецькій області.

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СБУ встановила, що напередодні затримання диверсанти виїжджали у Новоазовськ Донецької області для інструктажу представниками спецслужби РФ, від яких отримали 3 тис. доларів, зброю з боєприпасами і гранати для вчинення злочинів.

У ході обшуку в затриманих вилучено пістолети з набоями, патрони калібру 5,45 мм та гранати Ф-1, РГД-5 та РГ-42.

Тривають допити, обшуки та інші процесуальні дії.