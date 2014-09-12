Батальйон "Шахтарськ" розформовують - бійці

Батальйон «Шахтарськ» припиняє своє існування. Про це повідомляють бійці підрозділу.

За словами учасників батальйону, вони дізналися із власних джерел, що наказ про їхнє розформування вже підписано, йдеться у сюжеті TVі.

Читайте такожРНБО не підтверджує інформацію щодо розформування батальйону "Айдар"

Добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення брав участь у бойових діях у зоні АТО з 9 червня. Бійці кажуть, готові боротися за Україну й надалі.