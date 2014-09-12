Батальйон "Шахтарськ" розформовують - бійці
12:54, 12 вересня 2014Політика
3 0
Бійці кажуть, готові боротися за Україну й надалі.
Бійці "Шахтарська" кажуть, що батальйон збираються розформувати
Батальйон «Шахтарськ» припиняє своє існування. Про це повідомляють бійці підрозділу.
За словами учасників батальйону, вони дізналися із власних джерел, що наказ про їхнє розформування вже підписано, йдеться у сюжеті TVі.
Читайте такожРНБО не підтверджує інформацію щодо розформування батальйону "Айдар"
Добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення брав участь у бойових діях у зоні АТО з 9 червня. Бійці кажуть, готові боротися за Україну й надалі.
Відео TVi
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter