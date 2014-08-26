За голову заступника командира "Шахтарська" бойовикам обіцяють $100 тисяч - Геращенко

Про це на совоей сторінці в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Ось такий короткий звіт я і пишу зі слів заступник командира спецбатальйону міліції «Шахтарськ» - Руслана Онищенко. Називаю його прізвище з його згоди, так як він і так добре відомий терористам за його диверсійною роботою в рідному місті Шахтарськ. За його голову терористами призначено винагороду в 100 тисяч доларів США, так що йому втрачати нічого", - написав Геращенко. Читайте такожЗа вбитого офіцера обіцяли тисячу доларів - затриманий під Слов'янському найманець

Радник глави МВС повідомив, що в минулому в "лихі 90-ті" Онищенко неодноразово мав проблеми з законом, але тепер, за словами Геращенко, він на передовій і хоче скоріше звільнити своє рідне місто Шахтарськ.

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