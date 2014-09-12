ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень щодо незаконних виборів у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

“Мін'юст два тижні тому звернувся до Генпрокуратури з проханням порушити кримінальні провадження за фактами незаконного проведення виборів. І Генпрокуратура на наше прохання відкрила ряд кримінальних проваджень... По цих фактах буде проведено розслідування, і незалежно від того, скільки пройде часу, винні особи понесуть покарання”, - сказав Петренко.

За словами міністра, кримінальні провадження відкриті за ст. 109 (посягання на територіальну цілісність та конституційний лад України) Кримінального кодексу України.

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Також він звернув увагу на те, що в окупованому Росією Криму вчиняються масові утиски як українців, так і кримських татар, здійснюються обшуки в їхніх оселях, з бібліотек та магазинів вилучаються українські та кримсько-татарські книжки, які начебто являють собою небезпеку.

За словами Петренка, за цими фактами українськими правоохоронними органами також відкриті кримінальні провадження.