Співробітники ФСБ вилучили з кримських крамниць книги про Джемілєва - Чубаров

У серпні в окупованому Криму співробітники ФСБ провели рейди книгарнями і серед приватних реалізаторів. Під час перевірок деякі книги вилучали без пояснення причин.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Крым.Реалии.

Чубаров зазначає, що серед вилучених видань була книга кримського історика Гульнари Бекірової «Мустафа Джемілєв: протягом десятиліть голос кримських татар не було почуто», що вийшла в 2014 році.

«Зазначена книга оповідає про суспільну, правозахисну та політичну діяльність лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. У неї включені матеріали про судові процеси, які розкривають становлення руху за права кримськотатарського народу в цілому, уривки з мемуарів видатних правозахисників, в тому числі П. Григоренка, А. Сахарова та ін, присвячені М. Джемілєву, останнє слово М. Джемілєва на Омському процесі 1976 р., що викриває злочинний режим, який піддав репресіям цілі народи», - пише Чубаров.

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Він уточнює, що до книги також увійшли інтерв'ю Мустафи Джемілєва, дані різним виданням вже після повернення кримськотатарського народу на батьківщину, виступи з трибуни Верховної Ради України, зі сцени Євромайдану, а також знаменита його промова на закритому засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 31 березня 2014 р.

Як повідомлялося раніше, «влада» Криму 5 липня заборонили в'їзд на свою територію голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову на 5 років. Раніше в'їзд у Крим строком на п'ять років був заборонений лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.