На з'їзді партії «ЗАСТУП» ухвалили рішення про участь у парламентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, у першу п'ятірку списку увійшли лідер політичної партії «ЗАСТУП» Віра Ульянченко, голова Аграрного союзу Геннадій Новіков, Омельницький сільський голова (Полтавська область) Олександра Шереметьєва, начальник українського об'єднання сільського комунального господарства «Укрсількомунгосп» Володимир Хоменко, заступник голови політичної партії «ЗАСТУП» Ірина Синявська.

Як зазначила у своєму виступі голова «ЗАСТУПа» Віра Ульянченко, село і вітчизняні аграрії повинні мати захисників у парламенті.

«Для села дуже важливо і потрібно отримати власне представництво у Верховній раді саме зараз, коли в країні потрібні реформи. Необхідно спрямувати їх на підтримку села», - сказала Віра Ульянченко.

Вона також зазначила, що програма політичної сили дає вичерпну відповідь на питання про нову державну політику щодо українського села. За словами Ульянченко, «ЗАСТУП» пропонує реальний механізм удосконалення земельних відносин та порядку землекористування.

Крім того, за словами лідера партії, потрібно якомога швидше прийняти закон щодо оборотності земель сільськогосподарського призначення, який передбачає реальний механізм протидії обезземелення селян, а також забезпечення найширшого доступу економічно активної частини сільського населення до земельного ресурсу. Також у пріоритетах партії - виведення землекористування з тіньового обороту, протидія земельним махінаціям і корупції у сфері використання земельних угідь.

«Ми переконані, що в Україні повинен сформуватися потужний середній клас аграрних виробників», - сказала Віра Ульянченко, додавши, що «ЗАСТУП» підтримує європейський вибір України.

Також лідер партії наголосила на необхідності децентралізації влади з передачею значного масиву владних повноважень та фінансових ресурсів на рівень сільських громад.