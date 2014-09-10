У новий парламент можуть пройти аграрні лобісти - експерт

«Новим пріоритетом української влади мають стати підтримка аграрної галузі та розвиток українського села. Це ті сфери, які довгий час ігнорувалися на догоду газовим магнатам. Ситуація змінилася. Останні події в Україні показали, що розвиток аграрного бізнесу здатен принести країні економічне зростання у короткостроковій перспективі», – коментує експерт.

Аналізуючи політичні сили, які заявили про свою участь у виборах до Верховної Ради, Китаєв зауважує, що більшість з них у своїх передвиборчих програмах користуються популістськими лозунгами.

«Як бачимо, політики активно піаряться на військовій тематиці. У своїх політичних програмах вони прописують декларативні тези про мир, які реально конфлікту вирішити не можуть. Деякі політики у своїх програмах виділили всього кілька абзаців аграрній галузі, теж більшою мірою декларативних. Поки лише одна партія повністю сфокусувалася на аграрній темі, я кажу про нову політсилу «ЗАСТУП», – зауважив Андрій Китаєв. – Почитав їхню програму, і більшість ідей підтримую».

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Як відомо, днями партія «ЗАСТУП» оприлюднила текст своєї передвиборчої програми «За рідну землю!». В основних розділах програми йдеться про децентралізацію влади в Україні, податкові пільги для агровиробників, вигідне просування української продукції на європейські ринки.

«Якщо «ЗАСТУП» пройде цього року до Верховної Ради, то українські аграрії та селяни вперше за багато років матимуть своє представництво в парламенті. Для бізнесу це означатиме політичне лоббі на найвищому рівні. А для селян, відповідно, – робочі місця та розвиток сільських територій», – констатує Китаєв.

Нагадаємо, нову аграрну партію «ЗАСТУП» очолила політичний та громадський діяч Віра Ульянченко. Політологи зауважують, що серед членів партії практично немає розтиражованих імен. Це може бути основною перешкодою під час парламентської передвиборчої кампанії, адже люди звикли обирати відомі імена у списку.

«З іншого боку – даний факт може бути й перевагою політичної сили, адже більшість українських політиків скомпрометували свої імена корупцією та злочинами проти держави», – вважає Китаєв.