Порошенко сподівається, що Рада ухвалить закон про особливий статус Донбасу
Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада ухвалить закони про створення Національного антикорупційного бюро та особливий статус деяких районів Донецької та Луганської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільного брифінгу із президентом Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу після їхньої зустрічі у Києві.
“Я маю надію, що будуть прийняті законопроекти, присвячені боротьбі з корупцією, - про антикорупційне бюро. Я сподіваюся, що нам вдасться передати до Верховної Ради законопроект по амністію, законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей України, про тимчасовий порядок з розширенням прав місцевого самоврядування, які є ключовими елементами мирного плану і є частиною політичного діалогу з Донецьком і Луганськом”, - сказав президент.
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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня презентували президентський законопроект про створення Національного антикорупційного бюро.
Передбачається, що Національне антикорупційне бюро матиме у своєму штаті 700 працівників. Його голова призначатиметься президентом на 7-річний термін без права переобрання на наступний термін.
НАБ займатиметься виключно корупційними злочинами високопосадовців: чиновників 1 та 2 категорії, суддів, прокурорів, високопосадовців силових структур, президента, прем'єр-міністра, а також депутатів від обласних рад і вище.
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Передбачається, що заробітна плата співробітників НАБ буде значно вищою, ніж у працівників інших силових структур. Зокрема, слідчий отримуватиме 18 тис. грн, а керівник НАБ 60 тис. грн.
Всі кандидати на посади у НАБ пройдуть тест на поліграфі.
Народний депутат, уповноважений президента України з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко повідомляла про розробку законопроекту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Наступного тижня його можуть обговорити у парламенті.
Геращенко зауважила, що в законі про особливий статус не йтиметься про федералізацію.