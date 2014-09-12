Порошенко сподівається, що Рада ухвалить закон про особливий статус Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час спільного брифінгу із президентом Європейської комісії Жозе-Мануелем Баррозу після їхньої зустрічі у Києві.

“Я маю надію, що будуть прийняті законопроекти, присвячені боротьбі з корупцією, - про антикорупційне бюро. Я сподіваюся, що нам вдасться передати до Верховної Ради законопроект по амністію, законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей України, про тимчасовий порядок з розширенням прав місцевого самоврядування, які є ключовими елементами мирного плану і є частиною політичного діалогу з Донецьком і Луганськом”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня презентували президентський законопроект про створення Національного антикорупційного бюро.

Передбачається, що Національне антикорупційне бюро матиме у своєму штаті 700 працівників. Його голова призначатиметься президентом на 7-річний термін без права переобрання на наступний термін.

НАБ займатиметься виключно корупційними злочинами високопосадовців: чиновників 1 та 2 категорії, суддів, прокурорів, високопосадовців силових структур, президента, прем'єр-міністра, а також депутатів від обласних рад і вище.

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Передбачається, що заробітна плата співробітників НАБ буде значно вищою, ніж у працівників інших силових структур. Зокрема, слідчий отримуватиме 18 тис. грн, а керівник НАБ 60 тис. грн.

Всі кандидати на посади у НАБ пройдуть тест на поліграфі.

Народний депутат, уповноважений президента України з питань врегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко повідомляла про розробку законопроекту про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Наступного тижня його можуть обговорити у парламенті.

Геращенко зауважила, що в законі про особливий статус не йтиметься про федералізацію.