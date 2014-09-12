Геращенко пояснила, що означає особливий статус для районів Донбасу

Про це заявила нардеп Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

Вона зауважила, що "мінський протокол" передбачає появу закону України про особливий статус певних районів Донбасу та про амністію. Нині ці законодавчі акти напрацьовуються. Наступного тижня їх можуть обговорити у парламенті. Геращенко зауважила, що у законі про особливий статус не буде йтися про федералізацію.

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Вона нагадала слова президента України Петра Порошенка про децентралізацію. Мовляв, особливий статус передбачатиме більше економічних і гуманітарних прав для регіонів.

Депутат прогнозує непросту дискусію із приводу закону про особливий статус у Верховній Раді. Також вона переконана, що українська влада має прийти в міста, які звільнені від окупантів. Геращенко переконана, що нові депутати мають представляти місцеве населення.