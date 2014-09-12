Начальника Генштабу Муженко відсторонили від проведення АТО через Іловайськ - журналіст

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов в соцмережі.

"Начальник Генерального штабу Віктор Муженко відсторонений від статусу де-факто командувача Антитерористичною операцією. Він зараз у Києві, дає свідчення по Іловайському котла,", - написав журналіст.Читайте такожВійськові прокурори допитують керівників підрозділів щодо подій під Іловайськом

Бутусов повідомив, що обов'язки командувача військами АТО передані першому заступнику начальника Генштабу Геннадію Воробйову.

"Що ж, це вже непогано. Воробйов мислить більш реалістично. Він теж вимагав вчасно відводити війська від Іловайська, лаявся з Муженко.Надо прибирати всіх заступників міністра оборони, і все керівництво військової розвідки ГУР МО. І треба на керівництво МО ставити не одну нову людину, а цілу команду",- написав він.