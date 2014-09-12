Кучма вважає, що на кордоні з Росією мають стояти миротворці ООН
21:18, 12 вересня 2014Політика
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Президент України (1994-2005) Леонід Кучма вважає, що українсько-російський кордон повинні контролювати миротворчі війська ООН.
Кучма вважає, що без контролю кордону мирні переговори не мають сенсу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на міжнародній конференції Києві.
"Якщо не буде «на замку» українсько-російський кордон, то говорити про мир взагалі треба припинити. Причому кордон - під контролем ОБСЄ, а ще краще - миротворчі війська ООН ввести. Тоді б у нас теж була б переконаність", - сказав він.
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