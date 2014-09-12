Росія припинила виведення військ із України

РНБО зафіксувало припинення виводу військ РФ з території України / Фото Міноборони РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Фіксується припинення виходу російських військ з території України", - сказав Лисенко.

Читайте такожУ РНБО заявили про відносне дотримання режиму припинення вогню протягом добиВін повідомив, що зафіксовано концентрацію присутності терористів у районі Розсипного та Пелагіївки Донецької області.

"Водночас фіксується суттєве зниження активності бойовиків в районі Маріуполя та Новоазовському районі, що можна пояснити роботою місії ОБСЄ", - зазначив Лисенко

Читайте такожСиловики обладнали більше 100 блокпостів і опорних пунктів - ТимчукКрім того, він поінформував, що на території тимчасово окупованого Криму на полігоні злітно-посадкових систем «Нитка» поблизу Сак завершилися навчання льотчиків окремого корабельного винищувального авіаційного полку палубної авіації Північного флоту РФ.

Інформацію також підтвердив Президент України Петро Порошенко.

«Цей процес (виведення військ РФ) зупинено. І ми вимагаємо прискорення виконання трьох зобов'язань. Перше: виведення російських військ, друге: закриття кордону для проходження військової техніки, військовослужбовців, постачання зброї. І щоб кордон моніторила ОБСЄ. І третє: звільнення всіх людей, які незаконно затримані і утримуються на території Донецької, Луганської областей і Росії», - наголосив Порошенко.