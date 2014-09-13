Україна розраховує отримати статус ключового партнера США - Яценюк

Україна розраховує отримати статус ключового партнера США, а також вирішити питання фінансової і технічної допомоги для проведення реформ.

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Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Нам потрібно прийняти кілька важливих рішень - фінансова допомога, отримання статусу ключового партнера США, технічна допомога для проведення реформ, допомогу у військовому секторі й стійка позиція наших партнерів щодо РФ», - сказав Яценюк, коментуючи порядок денний відносин між Україною та США.

«Але я оптимістично дивлюся на реалізацію цих положень», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 вересня президент України Петро Порошенко здійснить перший в статусі глави держави візит в США. В рамках візиту президент виступить у Конгресі і в Атлантичній Раді. Також заплановані його зустрічі на вищому рівні, зокрема з президентом США Бараком Обамою.