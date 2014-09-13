Порошенко виступить на сесії генасамблеї ООН

Про це повідомили в прес-службі ООН.

Відкриття 69-ї сесії Генасамблеї ООН відбудеться 16 вересня, щорічні загальні обговорення пройдуть з 24 вересня по1 жовтня.

"Згідно з попереднім списком виступаючих, на 25 вересня в першу половину дня заплановані виступи президентів Ірану, Словаччини, України, Єгипту, Хорватії, Швеції та Італії", - йдеться в повідомленні організації.

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Водночас в ООН зазначили, що делегація Росії буде представлена ​​на рівні міністра закордонних справ (Сергій Лавров - ред.), чий виступ заплановано на першу половину дня 29 вересня.