Порошенко виступить на сесії генасамблеї ООН
04:04, 13 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко виступить на 69-й сесії генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) 25 вересня.
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі ООН.
Відкриття 69-ї сесії Генасамблеї ООН відбудеться 16 вересня, щорічні загальні обговорення пройдуть з 24 вересня по1 жовтня.
"Згідно з попереднім списком виступаючих, на 25 вересня в першу половину дня заплановані виступи президентів Ірану, Словаччини, України, Єгипту, Хорватії, Швеції та Італії", - йдеться в повідомленні організації.
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Водночас в ООН зазначили, що делегація Росії буде представлена на рівні міністра закордонних справ (Сергій Лавров - ред.), чий виступ заплановано на першу половину дня 29 вересня.
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