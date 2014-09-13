Відстрочка Асоціації дозволить Україні перебудувати економіку - Шимків

Відтермінування імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною і ЄС дозволить Україні відбудувати економіку після війни і перебудувати промисловість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході роботи 11-ої щорічної міжнародної зустрічі «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків.

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«Що стосується відтермінування втілення Угоди про асоціацію. Зараз у нас багато говорять про це. Хтось один зробив суперечливу заяву, але ніхто не відкладає ратифікацію. Йдеться про імпорт з ЄС. Українським компаніям дають час пристосуватися. Структура економіки під час війни потребує свіжого повітря, щоб відбудуватися, щоб відбудувати заводи. Нам потрібна пауза, щоб перебудуватися», - сказав Шимків.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року. При цьому ЄС на цей період продовжить автономні торгові заходи для українських товарів, забезпечивши їх доступ на європейський ринок.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до того часу, коли в Україні буде обраний новий президент. Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня. Планується, що Верховна Рада ратифікує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 16 вересня.