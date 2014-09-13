ЄС: процес ратифікації Угоди про асоціацію з Україною продовжується

Про це власному кореспонденту УНІАН в суботу в Брюсселі заявила представниця глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

За її словами, процес ратифікації продовжується, як і пов`язані з Угодою обов`язки. Крім того, продовження односторонніх торгових преференцій для українських товарів з боку ЄС - це та ж сама зона вільної торгівлі, але тільки для Києва, наголосила Кочьянчич

«Ні, це не правильно. Угода про асоціацію та про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі (DCFTA) йде вперед - триває процес ратифікації і разом з ним всі взяті зобов`язання. Те, що відкладається - це тимчасове застосування тільки однієї частини договору – DCFTA», - пояснила представниця глави європейської дипломатії.

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Косьянчич нагадала, що разом з цим було ухвалено рішення про те, що ЄС буде продовжувати надавати Україні привілейований доступ на свої ринки через автономні торговельні заходи, які мали закінчитися в кінці жовтня.

«Це чіткий сигнал від ЄС - наші політичні партнери також мають бути нашими торговими партнерами. Або іншими словами, це так само, якщо б працювала DCFTA, але тільки для української сторони. Нічого не змінюється, в тому числі, коли справа доходить до політичної частини», - наголосила представниця Ештон.

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У цьому зв`язку вона звернула увагу на ключову частину заяви: «Щоб мати можливість повністю підтримати стабілізацію України, Комісія готова у разі, якщо Україна ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС, запропонувати додаткову гнучкість. Така гнучкість буде полягати у відкладенні до 31 грудня 2015 року тимчасового застосування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, продовжуючи автономні торгові заходи ЄС в інтересах України протягом цього періоду».

Крім того, Косьянчич запевнила, що сторони продовжать консультації про те, як вирішувати проблеми, порушені Росією. «Прогрес цих консультацій буде розглянуто на тристоронніх зустрічах на рівні міністрів», додала вона.