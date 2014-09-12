У Брюсселі хочуть обговорити вплив російської пропаганди на громадян ЄС

У Брюсселі відбудеться конференція з питання впливу російської пропаганди на громадян країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент партії «Зелених» у Європейському парламенті Ребекка Хармс на брифінгу в Києві.

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«Я готую велику конференцію у Брюсселі про інформаційну війну у ЗМІ. У нас є багато хороших експертів, щоб з’ясувати, що сталося з розумом людей у Європі в результаті пропаганди радянського типу, але набагато потужнішої, яка спрацювала через соціальні медіа», - заявила вона.

Крім цього Хармс повідомила: «Я привезу делегацію європейських «зелених» до Києва, я збираюсь це зробити перед (парламентськими) виборами завчасно, це допомогло б привернути увагу до виборчого процесу в Україні».