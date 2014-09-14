Під Іловайськом загинули 107 українських і понад 300 російських військових - Гелетей

У бою під Іловайськом загинули 107 українських військових.

Про це повідомив Міністр оборони України Валерій Гелетей в інтерв'ю 5 каналу.

"Ми наступали по всьому фронту. Ми практично оточили місто Луганськ, оточили місто Донецьк, саме через Іловайськ... Ми вже працювали на частині міста Луганськ, ми заходили в місто Донецьк... <...> Вже найближчим часом ми очікували зачищення міста Горлівка", - наголосив Гелетей.

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На його думку, саме на цій стадії Путін зрозумів, що він програв війну на Донбасі. Адже ще трошки, і основні центри тероризму будуть знешкоджені. Тому, вважає Гелетей, російський президент і вирішив ввести свої війська. Саме це кардинально змінило масштаб антитерористичної операції та ситуацію на фронті.

"Коли йде така широкомасштабна операція, в таких операціях втрати зовсім інші", - зазначив міністр.

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Гелетей повідомив, що вже зараз відомо про 107 загиблих під Іловайськом українських патріотів. Однак у російської сторони втрати набагато більші.

"Там набагато більше втрат. Набагато більше втрат людської сили. Але про це чомусь менше говорять. Тому що в Росії роблять все, щоб замовчати. А там більше 300 чоловік "200-х", яких повезли в Росію", - заявив він.