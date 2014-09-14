Антимайданівця "Топаза" попри рішення суду не відпустили на волю, а забрали до СІЗО СБУ

Так і не вийшов на волю звільнений напередодні судом Ігнат Кромський, більш відомий як "позивний Топаз".

Відразу з зали суду, де Кромського відпустили під особисте зобов’язання, його забрали до слідчого ізолятора СБУ, йдеться в сюжеті ТСН.

Чому його там тримають, ні адвокати, ні Кромський, запевняють, не знають. В СБУ від будь-яких коментарів утримуються.

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Під вартою Ігнат Кромський був майже півроку. В квітні він втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет. Його знайшли, змінили запобіжний захід на утримання під вартою і доправили до полтавського слідчого ізолятора. Напередодні чомусь суд ухвалив рішення відпустити підозрюваного.

Кромському закидають порушення ст.294 (масові заворушення), ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.