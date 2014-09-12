Антимайданівця "Топаза" відпустили під особисте зобов'язання - ЗМІ

Київський районний суд Харкова переглянув своє нещодавнє рішення про продовження арешту для антимайданівця Ігната Кромського (відомого за позивним "Топаз") ще на два місяці. "Топаза" звільнили під особисте зобов'язання.

Про це пише видання "Експрес-онлайн".

"Були подані клопотання прокуратурою і захистом про зміну запобіжного заходу. Прокуратура просила змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання. Захист просив також повернути обвинувальний акт в прокуратуру для усунення порушень КПК. Суд задовольнив обидва клопотання", - розповів адвокат Олександр Шадрін.

На думку юриста, таке швидке та несподіване рішення суду й прокуратури викликано політичною волею.

"Напевно, це політична воля. Виконання мирного плану президента по врегулюванню ситуації на південному сході країни", - припустив Шадрін.

Адвокат наголошує, що його підзахисного мали відпустити на волю вже в залі суду, але цього не зробили.

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Кілька днів тому, 9 вересня, суд вже розглядав справу Кромського і продовжив йому термін арешту. Наступне засідання має відбутися 22 вересня.

Кромському закидають порушення ст.294 (масові заворушення), ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.