Семенченко вважає, що Україну врятує сильна армія: ми маємо стати другим Ізраїлем

Командир добровольчого батальону "Донбас" Семен Семенченко вважає, що Україну врятує сильна армія.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "24".

"Треба бути сильними у військовій сфері. Ми маємо стати другим Ізраїлем, нам потрібен їх досвід, як країни, яка постійно воює. Тому що буде постійна нестабільність з цими "ДНР" і "ЛНР"", - наголосив він.

Також комбат "Донбасу" вважає, що Україна має скористатися світовим досвідом.

"Необхідно шукати тих людей, які не так загрузли у злочинах і створювати для них умови, щоб вони могли працювати на благо України, а також треба на нашій території провести терміново децентралізацію, дати владу людям на місцях", – впевнений командир.

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Він зазначає, що за останні місяці в Україні значно виросла громадська активність людей, але поки не працюють закони нової системи, в якій заохочують позитивні дії, це буде більше виключення.

За його словами, рівень активності українців відрізняється у різних регіонах країни. Заворушення на сході починалися з невеличкої кількості людей, яких звозили на проросійські мітинги за гроші, а також з російських найманців.

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"Те що місцеві на Сході підтримують "ДНР" – це не правда. Люди чітко розділяють "ми" і "ці з ДНР". Для того терористи і стріляють з мінометів і градів по власним містам, щоб скинути провину на українську армію і примусити людей їх підтримувати. Для цього вони розправляються з активістами, які намагаються виступати проти. Намагаються збільшити свою підтримку", – розповідає Семенченко.

Крім того, на думку Семенченка, оголошене перемир'я є слабким. Комбат вважає, що не можна демонструвати Путіну слабкість, бо тоді він піде далі. Натомість, якщо російська армія зазнає великих втрат серед військових, вторгнення на територію України не станеться.