Семенченко вважає, що Україну врятує сильна армія: ми маємо стати другим Ізраїлем
Комбат вважає, що не можна демонструвати Путіну слабкість, бо тоді він піде далі.
Командир добровольчого батальону "Донбас" Семен Семенченко вважає, що Україну врятує сильна армія.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "24".
"Треба бути сильними у військовій сфері. Ми маємо стати другим Ізраїлем, нам потрібен їх досвід, як країни, яка постійно воює. Тому що буде постійна нестабільність з цими "ДНР" і "ЛНР"", - наголосив він.
Також комбат "Донбасу" вважає, що Україна має скористатися світовим досвідом.
"Необхідно шукати тих людей, які не так загрузли у злочинах і створювати для них умови, щоб вони могли працювати на благо України, а також треба на нашій території провести терміново децентралізацію, дати владу людям на місцях", – впевнений командир.
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Він зазначає, що за останні місяці в Україні значно виросла громадська активність людей, але поки не працюють закони нової системи, в якій заохочують позитивні дії, це буде більше виключення.
За його словами, рівень активності українців відрізняється у різних регіонах країни. Заворушення на сході починалися з невеличкої кількості людей, яких звозили на проросійські мітинги за гроші, а також з російських найманців.
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"Те що місцеві на Сході підтримують "ДНР" – це не правда. Люди чітко розділяють "ми" і "ці з ДНР". Для того терористи і стріляють з мінометів і градів по власним містам, щоб скинути провину на українську армію і примусити людей їх підтримувати. Для цього вони розправляються з активістами, які намагаються виступати проти. Намагаються збільшити свою підтримку", – розповідає Семенченко.
Крім того, на думку Семенченка, оголошене перемир'я є слабким. Комбат вважає, що не можна демонструвати Путіну слабкість, бо тоді він піде далі. Натомість, якщо російська армія зазнає великих втрат серед військових, вторгнення на територію України не станеться.