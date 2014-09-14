Комбат "Донбасу": 98 бійців батальйону потрапили у полон, ще понад 100 - поранені

98 бійців батальйону "Донбас" потрапили у полон, ще понад 100 - поранені.

Про це командир добровольчого батальону "Донбас" Семен Семенченко повідомив в інтерв'ю телеканалу "24".

"Частина батальйону ще у відпустці, у полоні 98 людей, частина поранені – більше 100 людей. Набрали багато нових людей, батальйон розширили до 700 людей. По штату це як полк. Надали танки, БТР-и, і зараз люди на полігонах в Харкові, Києві, Дніпропетровську навчаються", - повідомив він.

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За словами Семенченка, головна задача зараз – не дати "ДНР" та "ЛНР" збільшити територію.

"Зараз треба в цих містах створювати загони самооборони, піднімати місцевих мешканців, щоб вони захищали свої міста. Тоді "ДНР" і "ЛНР" далі не пройдуть", – каже Семенченко.