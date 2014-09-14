Сили АТО відбили штурм аеродрому Донецька та прорив з Пантелеймонівки

Про це йдеться у повідомлені на сайті РНБО.Читайте такожПопри перемир'я бойовики пішли на штурм донецького аеродрому та прорив з Пантелеймонівки

"Вчора сили АТО відбили 2 штурми російських найманців. Йдеться про черговий штурм аеродрому Донецька та прорив з н.п. Пантелеймонівка до Василівки Донецької області. У прориві брали участь понад 200 бойовиків. Атаки ворога відбиті", - зазначили у РНБО.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що в районі Донецького аеропорту лунають артилерійські залпи.