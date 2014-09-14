В районі Донецького аеропорту лунають артилерійські залпи - російські ЗМІ

10:56, 14 вересня 2014
Політика
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В районі Донецького аеропорту лунають артилерійські залпи.

REUTERS

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на бойовиків.

Штаб АТО сьогодні повідомив, що були зафіксовані обстріл позицій українських військ поблизу населеного пункту Попасна та аеродрому Донецьк. 

Нагадаємо, 1 вересня після бойових зіткнень українських десантників з посиленим танковим батальйоном збройних сил РФ, сили АТО за наказом пішли з аеропорту "Луганськ".

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