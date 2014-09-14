В районі Донецького аеропорту лунають артилерійські залпи - російські ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на бойовиків.

Штаб АТО сьогодні повідомив, що були зафіксовані обстріл позицій українських військ поблизу населеного пункту Попасна та аеродрому Донецьк.

Нагадаємо, 1 вересня після бойових зіткнень українських десантників з посиленим танковим батальйоном збройних сил РФ, сили АТО за наказом пішли з аеропорту "Луганськ".