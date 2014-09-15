Парубій: Крапку у війні на Донбасі поставить загальноукраїнська мобілізація

Таку думку в ефірі одного з телеканалів озвучив колишній голова Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій, пише Gazeta.ua.

"Загальноукраїнської мобілізації буде достатньо, щоб викинути окупантів з країни", - зазначив Парубій, додавши, що не українці почали цю війну, але "вона проти нас".

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Разом з тим, говорячи про амністію сепаратистів, політик підкреслив, вона не торкнеться людей, які скоїли тяжкі злочини під час війни на сході нашої країни.

"Не може бути ніякої амністії для людей, які вбивали і катували наших громадян. Вони повинні відповісти за законом", - сказав Парубій.

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Водночас, він додав, що деякі люди зможуть уникнути відповідальності.

"Ми розуміємо, що були люди, які під страхом пішли на співпрацю з терористами. Для них можна зробити виняток, але не для тих, хто вбивав громадян і солдатів", - заявив екс-глава РНБО.