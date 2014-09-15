У бою біля Донецького аеропорту загинули троє бійців АТО, є поранені - ЗМІ
01:09, 15 вересня 2014Політика
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У ході запеклого бою біля аеропорту Донецька загинули троє бійців АТО, ще кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У бою біля Донецького аеропорту загинули троє бійців АТО, є поранені / segodnya.ua
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав підполковник МВС Володимир Шилов.
"Загинули троє моїх товаришів, троє моїх підлеглих, ще кілька людей поранені", - розповів підполковник.
Також він додав, що зараз під загрозою знаходяться Карлівка і Піски. "Якщо впадуть Піски - завалиться вся лінія оборони", - додав він.
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Також під загрозою опинилися аеропорт, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка.
Шилов підкреслив, що ніякого режиму припинення вогню на Донеччині немає, а бойові дії тільки активізувалися.
Нагадаємо, 12 вересня близько 20:00 бойовики почалимасштабний штурм Донецького аеропорту.
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